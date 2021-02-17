Одногруппникам четырехлетнего мальчика воспитательница сказала, что это "секрет".

В Луцке в детском саду №37 воспитательница заклеила четырехлетнему мальчику рот скотчем.

Об этом сообщает местное издание Конкурент.

О физическом насилии родители узнали, увидев царапины и ссадины у детей.

Заведующая дошкольным учреждением Валентина Винник утверждает, что у 56-летнего воспитателя 30 лет безупречного педагогического стажа. И таких ситуаций в детсаду никогда не случалось.

В управлении образования Луцкого городского совета уверяют, что воспитательница просто припугнула скотчем слишком активного ребенка.

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"Был скотч, потому что детки обрывают все эти картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький. Он (мальчик, - ред.) очень шумел, очень кричал... И воспитательница, держа скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею рот". Так его припугнула. Так объясняет воспитательница", - заявила начальник управления образования Луцкого горсовета Зиновия Лещенко, добавив, что воспитательницу уволят.

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Автор: УНИАН