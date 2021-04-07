В поселке Шкло Яворивского района 7 апреля водитель маршрутки сообщением Львов - Шкло набросился с оскорблениями на участника АТО.
Об этом сообщает 24 канал.
Мужчина ехал на работу во Львов. Он является участником боевых действий на Донбассе и имеет удостоверение инвалида войны. Но водитель не захотел его везти по удостоверению. В результате мужчина дал водителю 10 гривень за проезд по Львову. В ответ водитель бросил в участника АТО деньги и начал кричать и называть его свиньей.
"Иди, садись сзади, чтобы я тебя даже не видел. Все вы такие "воины", - заявил водитель.
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Стоит отметить, что во Львове на время карантина весь городской общественный транспорт курсирует в режиме спецперевозок, то есть все льготы отменены. Этим пользуются водители пригородных автобусов, хотя льготы в области продолжают действовать.
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