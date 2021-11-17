В деле разбирается полиция.

Директор детского сада в Полтавской области не верит, что воспитательницы могли заклеить скотчем рот ребёнку.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Ранее мать 4-летней Николь заявила, что девочку "наказали" за непослушание. Ребенку якобы обмотали скотчем руки и ноги и заклеили рот.

В саду считают, что дети могут выдумывать подобные истории. Также в эти обвинения не верят большинство мам других воспитанников группы.

Читайте такжеУкраинская семья присвоила собранные 9 миллионов гривень на дорогой укол для дочери - СМИПо словам директрисы, в этой группе работают опытные воспитательницы, на которых ранее никто не жаловался. Она говорит, что не может их уволить без решения суда.

"Если бы у ребеночка - мы моделируем ситуацию - были бы действительно склеены ручки или ротик, мы понимаем, что это клейкая лента, то после этого остались бы какие-то следы. Даже если бы взрослому человеку приклеить ко рту скотч и отклеить - это будет травма, а нежная кожа ребенка вообще этого не выдержит", - говорит она.

Женщина рассказала, что начала служебную проверку после заявления матери Николь. Девочку перевели в другую группу.

В полиции сообщают, что в деле назначен ряд экспертиз. К расследованию привлекут психологов, которые опросят всех детей этой группы.

"Сейчас мы имеем слово ребенка, о котором сообщила его мама, против слова воспитателей, которые это отрицают", - рассказали в полиции.

Если вина воспитательниц будет доказана, то им грозит до трех лет заключения. Тем временем женщины готовят иск о защите чести и достоинства.

Издевательства над ребенком в детском саду

Ранее председатель Полтавского областного совета Александр Беленький заявил, что в детском саду 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги.

В полиции сообщили, что не получали заявлений об издевательстве над ребенком в этом садике. На место выехала следственно-оперативная группа.

Известно, что об инциденте в Facebook первой написала сестра 4-летней девочки.

Автор: Людмила Жерновская