По факту начата проверка военной службой правопорядка.

В Одессе по потенциальному призывнику представители военкомата приехали на "скорой". Сегодня в сети попало видео, на котором зафиксирован конфликт, который произошел между предположительно представителями военкомата и гражданскими. Инцидент произошел на территории жилого комплекса "Радужный".

В частности, согласно видео, военные приехали на "скорой", в котором силой усадили какого-то мужчину и машина начинает движение. В то же время неизвестная молодая женщина громко кричит, пытается этому помешать, в частности, лезет в салон. Также хватается руками за двери машины и виснет на них, и таким образом не позволяет водителю набрать скорость.

Впоследствии местные телеграмм-каналы заявили, что мужчину якобы "сдала" военкомату его бывшая жена, с которой у него начат бракоразводный процесс. Она пришла выяснять отношения и делить имущество, а муж не открыл дверь. Тогда женщина вызвала полицию и позвонила в военкомат. "Спасительница" - новая сожительница потенциального призывника, к которой тот ушел от жены.

Также сообщается, что на "скорой", на которой приехали военные, - наклейка организация UUF, которая покупает реанимобили, снаряжает их медицинскими изделиями одноразового использования: перевязочными материалами и т.д. и отправляет в госпитали, расположенные в городах вдоль линии фронта.

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали событие. ·

"По факту нарушения военными порядка, использования транспортного средства специального назначения и незаконного применения силы военной службой правопорядка проводится проверка. Командующим назначено служебное расследование, по результатам которого всем деталям инцидента будет дана правовая оценка, виновные - привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине - детали

Мобилизация в Украине сегодня продолжается, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют права силой хватать людей на улице, но могут раздавать повестки в спортзале, поскольку это общественное место.

Если нарушаются права граждан, например, применяется сила - нужно обращаться на горячую линию Минобороны или в полицию, рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.

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