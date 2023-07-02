Скандал с песнями путиниста Григория Лепса в заведении под Киевом получил продолжение. На возмутительный инцидент отреагировала полиция.
Как сообщает Броварское районное отделение полиции, заведение, в котором пели песни страны-агрессора, расположено в селе Погреба. В кафе возник конфликт между посетителями.
Мужчина с женщиной исполняли песню страны-агрессора, что возмутило другую посетительницу. Гражданка попросила присутствующих прекратить петь на языке оккупанта, на что они отреагировали агрессивно.
"Правоохранители Броварского управления полиции Киевщины проверили и задокументировали заведение, в котором произошел конфликт, и составили соответствующий админпротокол [ч. 1 ст. 155 КУоАП]", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
Вчера, 1 июля, в одном из кафе Киева возник скандал из-за песен российского певца Григория Лепса, который поддерживает войну РФ против Украины.
Сообщалось, что в кафе "Дубровка" пели композиции путиниста, а девушку, которая из-за этого сделала замечание, вытолкали из заведения.