Заведение, в котором произошел инцидент, провели проверку и составили протокол.

Скандал с песнями путиниста Григория Лепса в заведении под Киевом получил продолжение. На возмутительный инцидент отреагировала полиция.

Как сообщает Броварское районное отделение полиции, заведение, в котором пели песни страны-агрессора, расположено в селе Погреба. В кафе возник конфликт между посетителями.

Мужчина с женщиной исполняли песню страны-агрессора, что возмутило другую посетительницу. Гражданка попросила присутствующих прекратить петь на языке оккупанта, на что они отреагировали агрессивно.

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"Правоохранители Броварского управления полиции Киевщины проверили и задокументировали заведение, в котором произошел конфликт, и составили соответствующий админпротокол [ч. 1 ст. 155 КУоАП]", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Вчера, 1 июля, в одном из кафе Киева возник скандал из-за песен российского певца Григория Лепса, который поддерживает войну РФ против Украины.

Сообщалось, что в кафе "Дубровка" пели композиции путиниста, а девушку, которая из-за этого сделала замечание, вытолкали из заведения.

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