Девушку, сделавшую замечание из-за российских песен, выгнали из заведения, поделился "Штирлиц".

В одном из кафе Киева возник скандал из-за песен российского певца Григория Лепса, который поддерживает войну РФ против Украины.

В столичном кафе "Дубровка" пели композиции путиниста, а девушку, которая из-за этого сделала замечание, просто выгнали, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") на своем канале в Telegram.

"Киев, кафе "Дубровка". Песни Лепса. Девушку, сделавшую администрации замечание, вытолкали из заведения. Мр*зи и убл*дки", - поделился воин.

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В июне прошлого года Верховная Рада поддержала законопроект об ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. Российская музыка была запрещена в украинских медиа и в общественном пространстве.

Стоит отметить, что запрет не касается российских певцов, которые входят в "белый список". В частности, это касается исполнителей, которые выступили против агрессии РФ.

Справка УНИАН. Григорий Лепс не один раз развлекал так называемую политическую "элиту" РФ, а также посещал прифронтовые регионы и поддерживал российских оккупантов.

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