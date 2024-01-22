В пресс-службе компании Concorde Capital подтвердили, что сгорел семейный дом Мазепы на Черниговщине.

Ночью 22 января сгорел загородный дом Игоря Мазепы, который задержан по подозрению в махинациях с землям Киевской ГЭС. Как сообщили источники издания LB.ua, это произошло в селе Картовецкое Черниговской области.

Дом был оборудован системами наблюдения, поэтому сейчас причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позже в пресс-службе компании Concorde Capital подтвердили, что сгорел семейный дом Мазепы на Черниговщине.

Дело бизнесмена Мазепы - детали

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало бизнесмена Игоря Мазепу и его брата за отчуждение земель Киевской ГЭС. Игорь Мазепа является основателем инвестиционной компании Concorde Capital. Его задержание связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка Goodlife Park в районе Вышгорода Киевской области.

29 ноября 2023 работники ГБР совместно с Нацполицией Украины разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.

Печерский районный суд города Киева 19 января по ходатайству Офиса генерального прокурора (ОГП) избрал меру пресечения инвестиционному банкиру, основателю компании Concorde Capital Игорю Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривень.

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