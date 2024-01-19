Государственное бюро расследований заявило о задержании бизнесмена, которого в бюро назвали организатором сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры – Киевской ГЭС.

Задержанный - Игорь Мазепа, основатель инвестиционной компании Concorde Capital. Его задержание связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка Goodlife Park в районе Вышгорода Киевской области.

В Concorde Capital подтвердили обыски ГБР и задержание директора на пункте пересечения границы в Шегинях на Львовщине.

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Как сообщили в ГБР, задержание происходило на основании статьи 208 УПК Украины. Также в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора.

29 ноября 2023 работники ГБР совместно с Нацполицией Украины разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.

В организацию входило почти 20 фигурантов, среди которых есть известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов.

По данным ГБР, они действовали в интересах нескольких застройщиков — используя пробелы в правовом статусе участков, организаторы через коррупционные связи в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины.

Другие участники подыскивали через социальные сети "подставных лиц", которые за деньги соглашались подписать документы о выделении им земли в частную собственность – большинство из них были студентами, которые были введены в заблуждение.

В дальнейшем исполнители от имени "подставных лиц" подписывали ряд документов для оформления права собственности, а затем они "перепродавали" землю представителям известных на Киевщине застройщиков элитной недвижимости, которые и заказали и профинансировали незаконную схему.

Действия участников преступной организации квалифицированы по статьям 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), 233 (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества), 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В ноябре 2023 года было сообщено 8 подозрений по этим статьям.