Печерский районный суд города Киева в пятницу, 19 января по ходатайству Офиса генерального прокурора (ОГП) избрал меру пресечения инвестиционному банкиру, основателю компании Concorde Capital Игорю Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривен. Об этом сообщили в ОГП.
Там отметили, что по ходатайству Офиса подозреваемый взят под стражу сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов.
Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили 700 миллионов залога за освобождение Мазепы.
Дело Игоря Мазепы
Накануне Государственное бюро расследований (ГБР) задержало бизнесмена Игоря Мазепу и его брата за отчуждение земель Киевской ГЭС. Игорь Мазепа является основателем инвестиционной компании Concorde Capital. Его задержание связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка Goodlife Park в районе Вышгорода Киевской области.
29 ноября 2023 года работники ГБР совместно с Нацполицией Украины разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.
Впоследствии Игорь Мазепа дал комментарий по поводу подозрения и избрания ему меры пресечения. По его словам, никаких схем не было. Мол, таким же куском земли владеют еще сотни людей, при этом среди них есть и те, кто с ноября находится в СИЗО по аналогичному подозрению.
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