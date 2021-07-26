Изъятые растения оцениваются в более чем 300 миллионов гривень.

На территории Чаплинской территориальной общины на Херсонщине полиция обнаружила рекордный посев конопли.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции области, за засеянным участком площадью один гектар тщательно ухаживали, а также охраняли. В целом правоохранители изъяли 34 700 кустов наркосодержащих растений.

Наркоплантация располагалась на территории разрушенной птицефабрики вблизи села Преображенка. Растения оказались гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов, а высеяли их с помощью специальной сельскохозяйственной техники.

Читайте такжеВ саду на Херсонщине нашли наркоплантацию с элитной коноплей на миллионы гривень (фото)Вдоль рядков с коноплей было проложено капельное орошение, растения тщательно обрабатывались против сорняков. Неподалеку от посева дельцы установили сторожевую башню, с которой круглосуточно наблюдал дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем.

Полиция задержала четырех участников группы в возрасте от 26 до 57 лет, причастной к выращиванию наркорастений, и открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются собственник земельного участка, организатор преступной группы и пути реализации наркосырья. Также решается вопрос об избрании задержанным мер пресечения в виде содержания под стражей.

Изъятые растения оцениваются в более чем 300 миллионов гривень.

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Автор: Катерина Комолова