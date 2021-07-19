На Херсонщине полицейские обнаружили плантацию конопли, стоимость которой по ценам "черного" рынка составляет более 10 млн грн.
По сообщению отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, правоохранители разоблачили преступную группировку, участники которой оборудовали плантацию для выращивания кустов конопли посреди херсонских плавней.
Отмечается, что 17 июля полицейские обнаружили 1768 кустов конопли и 15 кг высушенных наркорастений, стоимостью более 10 млн грн.
По сведениям полиции, злоумышленникам – от 24-36 лет, двое из них жители Херсона, остальные – из области.
"Мужчины выращивали наркосырье среди заводненных участков на левом берегу реки Днепр с использованием всех необходимых технологий. Для ухода за растениями участники группы использовали мотоблок и переносную моторизованную насосную станцию, а также различные удобрения для ускорения роста растений", - говорится в сообщении.
Двоих фигурантов правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В отношении еще двух граждан проводятся розыскные мероприятия.
Изъятое направлено на исследование.
Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины.
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