Полиция обнаружила 1768 кустов конопли и 15 кг высушенных наркорослей, стоимостью более 10 млн грн.

На Херсонщине полицейские обнаружили плантацию конопли, стоимость которой по ценам "черного" рынка составляет более 10 млн грн.

По сообщению отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, правоохранители разоблачили преступную группировку, участники которой оборудовали плантацию для выращивания кустов конопли посреди херсонских плавней.

Отмечается, что 17 июля полицейские обнаружили 1768 кустов конопли и 15 кг высушенных наркорастений, стоимостью более 10 млн грн.

По сведениям полиции, злоумышленникам – от 24-36 лет, двое из них жители Херсона, остальные – из области.

"Мужчины выращивали наркосырье среди заводненных участков на левом берегу реки Днепр с использованием всех необходимых технологий. Для ухода за растениями участники группы использовали мотоблок и переносную моторизованную насосную станцию, а также различные удобрения для ускорения роста растений", - говорится в сообщении.

Двоих фигурантов правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В отношении еще двух граждан проводятся розыскные мероприятия.

Изъятое направлено на исследование.

Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины.

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Автор: Светлана Макринская