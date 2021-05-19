Правоохранители отреагировали на "телеграм чат" с призывами к совершению преступлений школьниками.

Правоохранители усилили охрану одной из школ Киева, чтобы предотвратить вероятное повторение трагических событий, подобных тем, что произошли в российской Казани.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, 18 мая во время мониторинга сети Интернет в мессенджере Telegram работники Департамента киберполиции НПУ обнаружили групповой чат под названием «Колумбайн - возрождение», участниками которого были 169 пользователей.

При анализе содержания переписки между участниками в чате правоохранители обнаружили размещенное в 20:21 сообщение следующего содержания: «Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда». В 20:40 другой пользователь этого же чата разместил фото ружья «ИЖ 81», которое, как следует из содержания сообщения, он якобы похитил у своего отца.

«Принимая во внимание общеизвестные трагические события, произошедшие 11 мая 2021 года - совершение массового убийства несовершеннолетних на территории школьного заведения в городе Казань Республики Татарстан, столичные правоохранители по поручению Киевской городской прокуратуры усиленно реагируют на подобное общение в интернете», - говорится в сообщении.

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Так, по материалам киберполиции Деснянским районным управлением полиции начато уголовное производство и одновременно приняты меры по усилению охраны специализированной школы №250 г. Киева.

При этом правоохранители оперативно установили автора первого сообщения, которым оказался 15-летний ученик другой школы. По результатам обыска по адресу его проживания обнаружены и изъяты мобильный телефон и персональный компьютер. По словам несовершеннолетнего, сообщение чате он сделал в шутку, а с автором поста о ружье не знаком.

С учеником и его родителями правоохранители провели профилактическую беседу, и сейчас устанавливают личность и местонахождение другого пользователя чата, который выложил фото ружья.

Стрельба в российской школе 11 мая: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя «богом» и рассказал, что прошлым летом в нем «начал пробуждаться монстр». Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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Автор: Виталий Саенко