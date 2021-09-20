Юных пользователей хотят оградить от неприемлемого контента.

Приложение для коротких видео Douyin, китайская версия TikTok, ввело ограничения для подростков.

Об этом пишет Reuters.

Теперь все пользователи младше 14 лет будут пользоваться приложением в "молодежном режиме". Таким образом владельцы соцсети хотят оградить молодежь от неприемлемого контента.

В "молодежном режиме" пользователи смогут проводить в приложении не более 40 минут в день и только с 6:00 до 22:00. Это ограничение стало самым строгим в истории платформы.

Читайте такжеФлаг Украины собираются отправить на ЛунуПопулярное приложение WeChat также имеет "молодежный режим", который при включении ограничивает доступ к некоторым играм и функциям.

Ранее сообщалось, что теперь TikTok будет выявлять склонных к суициду пользователей и предоставлять им психологическую помощь. Также приложение собирается поддерживать людей, которые борются с расстройствами пищевого поведения.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская