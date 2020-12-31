В Киеве правоохранители задержали иностранца по подозрению в сбыте наркотиков. У мужчины нашли 300 граммов кокаина.
Читайте такжеНа Львовщине полиция изъяла у мужчины амфетамин на полмиллиона гривен (фото)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.
В ходе реализации оперативной информации правоохранители остановили автомобиль с иностранными номерами.
Во время проведения осмотра в салоне полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на кокаин. Изъятое направили на проведение экспертного исследования.
Также в ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что 48-летний гражданин другого государства вез в столицу 300 граммов кокаина с целью дальнейшего сбыта. По ценам «черного» рынка стоимость изъятых наркотиков составляет около 2 500 000 гривен. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.
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