По ценам «черного» рынка стоимость изъятых наркотиков составляет около 2 500 000 гривен.

В Киеве правоохранители задержали иностранца по подозрению в сбыте наркотиков. У мужчины нашли 300 граммов кокаина.

Читайте такжеНа Львовщине полиция изъяла у мужчины амфетамин на полмиллиона гривен (фото)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

В ходе реализации оперативной информации правоохранители остановили автомобиль с иностранными номерами.

Во время проведения осмотра в салоне полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на кокаин. Изъятое направили на проведение экспертного исследования.

Также в ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что 48-летний гражданин другого государства вез в столицу 300 граммов кокаина с целью дальнейшего сбыта. По ценам «черного» рынка стоимость изъятых наркотиков составляет около 2 500 000 гривен. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

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Автор: УНИАН