Речь идет об экс-чиновнице Херсона, которая отдала врагу автопарк "скорых". На них Россия депортировала детей из Украины.

Правоохранители задержали пособницу российских оккупантов, которая помогла врагу в незаконной депортации украинских детей в РФ на машинах "скорой".

В 2023 году она выехала во Львов и оформила там себе соцвыплаты как внутренне перемещенное лицо. Как сообщили в пресс-центре СБУ, украинская спецслужба предотвратила побег сообщницы оккупантов из Херсона.

Предательницу удалось задержать на пограничном пункте пропуска "Краковец" на Львовщине, когда она пыталась выехать в ЕС. Упомянутая женщина была заместителем главы Херсонского Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.

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"Во время оккупации областного центра чиновник вошла в руководящий состав захваченного медучреждения и передала захватчикам 24 автомобиля скорой помощи. Для этого собственноручно подписала соответствующее "распоряжение" для видимости законности процедуры", - говорится в сообщении.

Также фигурантка способствовала оккупантам в массовой депортации украинских детей. Их вывозили на каретах скорой из Херсонщины в Крым, а затем в Россию. Таким образом маскировали незаконный вывоз несовершеннолетних под видом перемещения медицинского спецтранспорта.

По данным следствия, также командование оккупационных группировок привлекало "скорые" для эвакуации раненых захватчиков с передовой в военные госпитали страны-агрессора. Кроме того, накануне освобождения Херсона российские войска переправили похищенные медавтомобили на левый берег Днепра, где поставили их "на баланс" администрации гауляйтера Сальдо.

Как отмечается, после деоккупации Херсона приспешница врага осталась в городе, где пыталась избежать правосудия, прикрываясь статусом "вне политики". Однако в конце лета 2023 года она выехала во Львов и оформила там себе соцвыплаты как внутренне перемещенное лицо. Впоследствии фигурантка решила сбежать за границу через пункт пропуска "Краковец", где ее и задержали сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции.

При обысках по адресам проживания женщины во Львове и Херсоне были изъяты флеш-носители и документы с соответствующими доказательствами. Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как уточнили в Херсонской областной прокуратуре, фигурантка согласилась на сотрудничество с врагом и в июне 2022 года, она заняла должность так называемого заместителя руководителя в созданном оккупационными властями учреждении - Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

На псевдодолжности она организовывала работу подчиненных ей структурных подразделений в соответствии с протоколами страны-агрессора.

"Впоследствии, реализуя собственные амбиции, она получила должность "главного внештатного специалиста" по своему направлению работы в оккупационном Министерстве здравоохранения области. В октябре способствовала принудительному перемещению в оккупированный Крым одиннадцати малолетних детей, которые находились в учреждении, осуществлявшем их медико-социальную защиту. Для этого предоставила транспорт, а для сопровождения привлекла фельдшеров", - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве добавляют, что из-за ее деятельности на оккупированное Левобережье были вывезены "скорые" и Херсон тогда остался без карет скорой помощи.

Россия депортирует украинских детей через территорию Беларуси

С начала полномасштабной войны на территорию Беларуси из Украины вывезено более 2400 украинских детей. Наименьших украинцев в возрасте от шести до 17 лет вывозили по меньшей мере из 17 городов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Их размещали в 13 объектах на территории Беларуси, среди которых детский центр "Дубрава" в Минской области. Только там в сентябре 2022-мае 2023 года разместили более двух тысяч детей. Еще почти 400 детей принудительно отправили в другие учреждения.

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