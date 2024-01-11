С сентября 2022 года по май 2023 года более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были депортированы в Беларусь с оккупированных территорий Украины.

Десятки украинских детей были вывезены в Беларусь и отправлены на "учения по выживанию в чрезвычайных ситуациях" с белорусскими военными.

Как пишет Politico, государственный телеканал "Беларусь 4 Могилев" сообщил в среду, что 35 детей из города Антрацит на востоке Украины, который Россия оккупировала с 2014 года, были отправлены в восточный белорусский город Могилев, где их учили "как вести себя в экстремальных ситуациях" во время учений с белорусскими военными.

"В отчете показано, как дети - некоторые из них одеты в спортивные костюмы с российскими флагами на рукавах - держатся друг за друга и закрывают лица во время пожарных учений", - пишет издание.

Видео дня

Похищение детей из Украины - что известно

Напомним, что в середине марта Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой и Путина. Их обвиняют незаконной депортации украинских детей.

Летом депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко за причастность к незаконному вывозу детей.

Исследование Йельского университета показало, что с сентября 2022 года по май 2023 года более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были депортированы в Беларусь из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, которые оккупированы российскими войсками.

Вас также могут заинтересовать новости: