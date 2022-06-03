На временно оккупированной территории Донецкой области продолжается принудительная мобилизация гражданского населения.

Российские захватчики принимают меры по активизации проведения разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности на территории Украины.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, командование вооруженных сил Российской Федерации принимает меры по активизации проведения разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности на территории Украины. С этой целью осуществляется набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины. Преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется жителям и бывшим жителям Донецкой и Луганской областей, которые хорошо владеют украинским языком", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что на временно оккупированной территории Донецкой области продолжается принудительная мобилизация гражданского населения.

"Угрожая уголовной ответственностью, командование оккупационных войск пытается восполнить потери подразделений, которые они понесли в боевых действиях против защитников и защитниц Украины", - пояснили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине усилили контроль за соблюдением комендантского часа, потому что в области до сих пор действуют диверсионные группы, поэтому вероятны угрозы провокации.

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