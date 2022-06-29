По его словам, Путин "унизил Россию в глазах всего мира".

У российского диктатора Владимира Путина прогрессирует синдром маленького мужчины.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире радиостанции LBC.

"Я определенно думаю, что взгляд Путина на себя и на мир – это синдром маленького мужчины, взгляд мачо. Вы редко слышите фразу "синдром маленькой женщины". Вы всегда слышите синдром маленького мужчины, и у него этого сверх меры", – пояснил министр.

Он подчеркнул, что украинцы побеждают в войне, развязанной Путиным. В то же время Россия потерпела ряд стратегических неудач.

"Россия потерпела неудачу в достижении всех своих основных целей. Теперь они сведены до упорного продвижения на несколько сотен метров каждые несколько дней с огромными потерями в одной небольшой части восточной Украины", – сказал он.

Уоллес констатировал, Путин унизил Россию в глазах всего мира". Он убежден, что его уволили бы за такие неудачи, а британское правительство - свергли бы.

По мнению британского министра, Россия стала гораздо опаснее, а порой угроза будет увеличиваться. Поэтому британское войско необходимо готовить к потенциальным угрозам.

"Угроза меняется, и к 2024 году нам следует подумать об увеличении наших расходов на оборону. Сейчас у нас 79 тыс. обученных военнослужащих. Я всегда буду бороться за то, чтобы наши войска были должным образом оснащены, защищены и скоординированы", – добавил Уоллес.

Как сообщал УНИАН, ранее Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин может не ограничиться своим нападением на Украину.

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