В течение 2018-2019 годов он сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из бывших руководителей госпредприятия «Одесский морской торговый порт».

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Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Одесской области, он подозревается в причастности к нанесению ущербы государству в 142 млн грн.

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов он сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.

Оперативники спецслужбы установили, что из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были поступать в бюджет.

В настоящее время продолжается досудебное следствие ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая