Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из бывших руководителей госпредприятия «Одесский морской торговый порт».
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Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Одесской области, он подозревается в причастности к нанесению ущербы государству в 142 млн грн.
По данным следствия, в течение 2018-2019 годов он сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.
Оперативники спецслужбы установили, что из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были поступать в бюджет.
В настоящее время продолжается досудебное следствие ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
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