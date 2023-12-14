Он добровольно присоединился к одному из мотострелковых полков Южного военного округа Вооруженных Сил России.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще одного предателя, который присоединился к оккупационной группировке РФ и воевал против Сил обороны в Донецкой области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, украинские защитники взяли его в плен во время контрнаступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении в конце ноября 2023 года.

Отмечается, что задержанным оказался житель Донецкой области, который в начале полномасштабного вторжения РФ добровольно присоединился к одному из мотострелковых полков Южного военного округа Вооруженных сил России.

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В спецслужбе проинформировали, что его назначили на должность пулеметчика, выдали оружие и боеприпасы, а также удостоверения и форменную одежду российского образца, затем предателя отправили на полигон, он прошел тактическую и огневую подготовку.

"После завершения "курсов" его отправили на передовую, где он участвовал в захвате Мариуполя и Волновахи. За это злоумышленник был награжден медалью "За боевые заслуги" из рук командования российских войск. Впоследствии его в составе оккупационного подразделения перебросили в Запорожье для сдерживания контрнаступления украинских войск в Пологовском районе. Кроме обстрела позиций ВСУ боевик занимался обустройством блокпостов, траншей и огневых точек рашистов на южном фронте", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств ему сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

СБУ объявила подозрение предателям, причастным к боям в Авдеевке

Недавно СБУ разоблачила еще двух предателей, которые встали на сторону российских оккупантов и воевали против Сил обороны на востоке и юге Украины. Оба фигуранта добровольно вступили в состав боевых подразделений Южного военного округа Вооруженных сил России.

После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора они принимали активное участие в боях в Донецкой и Запорожской областях. Оба злоумышленника были захвачены во время боев под Авдеевкой и Работиным в октябре этого года. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

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