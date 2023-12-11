Оба злоумышленника были захвачены во время жестоких боестолкновений под Авдеевкой и Работиным в октябре этого года.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще двух предателей, которые вступили в оккупационные группировки РФ и воевали против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, оба фигуранта добровольно вступили в состав боевых подразделений Южного военного округа Вооруженных сил России.

В спецслужбе проинформировали, что после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора они принимали активное участие в боях в Донецкой и Запорожской областях. Отмечается, что оба злоумышленника были захвачены во время жестоких боестолкновений под Авдеевкой и Работиным в октябре этого года.

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"По данным военной контрразведки СБУ, один из задержанных входил в группу террориста Безлера, где занимал "должность" пулеметчика. После 24 февраля 2022 года он вместе с российскими войсками захватывал Волноваху и Верхнеторецкое Донецкой области. За это глава местной оккупационной администрации Пушилин вручил подразделению фигуранта так называемый "орден республики". Впоследствии группировку боевика перебросили в район Красногоровки для штурма позиций украинских защитников, которые обороняют Авдеевку", - говорится в сообщении.

Другой предатель, как заявили в СБУ, – житель временно оккупированного Крыма. 1 августа этого года он подписал контракт с Минобороны РФ и присоединился к рядам "кадыровского" полка 42-й мотострелковой дивизии страны-агрессора.

"В рядах этого подразделения он штурмовал Мариуполь, а после захвата города участвовал в проведении так называемых "зачисток" против участников движения сопротивления. Затем его на месяц отправили на военные учения захватчиков во временно оккупированном Бердянске. После прохождения "курсов" боевика отправили в район поселка Работино для сдерживания контрнаступательных операций ВСУ на южном фронте", - отметили в спецслужбе.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Дело Дегтя - что известно о военном преступлении

Пожизненное лишение свободы заочно получил российский капитан Дмитрий Деготь, который причастен к массовым убийствам гражданского населения в Украине.

Так, находясь на должности руководителя разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России, он участвовал в захвате Бучанского района Киевской области.

В период временной оккупации общины Деготь командовал действиями подчиненных во время проведения карательных акций против местных жителей. В ходе таких "рейдов" оккупанты похищали и убивали людей, а также грабили частные дома. При этом военный чиновник собственноручно применял огнестрельное оружие против гражданских.

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