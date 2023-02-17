Оккупант воевал против Украины еще с 2014 года.

Украинские воины продолжают уничтожать "вторую армию мира". На этот раз в список "двухсотых" попал топ-офицер ВС РФ - подполковник Виктор Фурсов.

О ликвидации российского оккупанта сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Успешно демобилизован подполковник Виктор Фурсов. Слава Нации. Смерть врагам", - написал "Штирлиц", не уточнив детали ликвидации захватчика.

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РосСМИ сообщают, что Фурсов окончил Новосибирское высшее военное командное училище, учился на факультете разведки. На войну оккупант отправился в августе 2022-го, был ликвидирован во время выполнения боевого задания. Где именно - неизвестно.

На сайте "Миротворец" отмечается, что Фурсов проходил службу на Донбассе в первом и втором армейских корпусах ЛДНР в 2014-17-х годах еще в звании капитана. Значит, оккупант воевал против Украины еще с 2014 года.

Потери РФ: актуальное

Согласно данным Генштаба ВСУ, общие потери российской армии в Украине по состоянию на 17 февраля составили уже более 140 тысяч человек. Также агрессор потерял около 3300 танков, 6500 боевых бронемашин и большое количество другой техники.

В то же время британская разведка считает, что общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч – убиты.

По подсчетам Международного института стратегических исследований, за год Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков, а также сильно истощила свои запасы крылатых ракет.

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