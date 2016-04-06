СБУ задержала исполнителя двух терактов в Одессе

Как сообщает пресс-центр спецслужбы, правоохранителями установлено, что задержанный одессит принимал непосредственное участие в поджоге помещения супермаркета и офиса одной из украинских партий, расположенных в многоквартирных домах. После совершения терактов мужчина скрывался на территории, подконтрольной так называемой "ЛНР", выполняя различные задания террористов.

"За два года главари боевиков решили, что опасность для террориста на контролируемой властями территории миновала, и отправили в Одессу с новыми заданиями", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали диверсанта сразу по возвращению. Во время обысков по месту его жительства правоохранители изъяли два самодельных взрывных устройства, начиненных поражающими элементами – винтами и гайками.

Открыто уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления объектов, намеченных боевиками для совершения террористических актов.