Сейчас он находится под стражей.

Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Во время досудебного расследования следователи установили, что кроме помощи отцу в торговле с РФ, чиновник НАБУ, используя свои связи и служебное влияние, совершал действия, направленные на незаконные махинации с налогами украинских субъектов хозяйствования.

Соответствующую информацию СБУ, ОГП и ГБР получили, в частности, с телефона подозреваемого. Как свидетельствуют материалы производства, весной этого года фигурант получил от одного из своих контактов предложение решить проблемные вопросы в налоговых органах для ряда украинских предприятий.

Видео дня

"Согласно имеющейся переписке, речь шла о принятии органами Государственной налоговой службы Украины противоправных решений об исключении около десяти компаний из перечня рисковых. Это должно было позволить заинтересованным лицам осуществить финансовые операции на почти 30 млн грн. Анализ деятельности указанных фирм свидетельствует о наличии признаков их принадлежности к "конвертационному центру", - пишет СБУ.

Согласно материалам дела, в обмен на эту "услугу" контакт пообещал передать высокопоставленному чиновнику НАБУ неправомерную выгоду в размере 900 тыс. грн.

"Детектив Бюро принял это предложение и пытался решить вопрос через бывшего высокопоставленного чиновника Государственной налоговой службы. Также он обращался за помощью по этому поводу к одному из сотрудников правоохранительных органов, с которым некоторое время работал в НАБУ. Во время допросов упомянутые лица подтвердили, что работник НАБУ действительно обращался к ним с такой просьбой", – отмечают следователи.

В свою очередь, в Офисе Генерального прокурора информируют, что одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 УК Украины), сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения.

Сейчас чиновник НАБУ подозревается в принятии предложения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Кроме того, добавляют в Офисе Генпрокурора, в настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрении лицу, которое обратилось с предложением неправомерной выгоды.

Хотя в сообщениях СБУ и ОГП фамилия детектива НАБУ не указывается, но из обнародованной информации следует, что речь идет о Руслане Магамедрасулове. Это УНИАН также подтвердили источники в правоохранительных органах.

Дело Магамедрасулова: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 июля суд избрал меру пресечения Руслану Магамедрасулову в виде 60 суток содержания под стражей. Мера пресечения определена без альтернативы внесения залога.

По данным следствия, подозреваемый, координируя деятельность НАБУ в прифронтовых областях (Днепропетровская и Запорожская), поддерживал контакты с представителями экономического сектора России. Он способствовал незаконному экспорту технической конопли в республику Дагестан, выступая посредником между российскими покупателями и своим отцом-предпринимателем, который организовал нелегальное выращивание этой продукции.

Также следствием задокументированы связи Магамедрасулова с бывшим народным депутатом Федором Христенко, который сейчас скрывается за границей, сотрудничает с вражескими спецслужбами и имеет влияние на отдельных должностных лиц НАБУ.

Задержали Магамедрасулова 21 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: