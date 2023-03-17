Одно из приоритетных направлений реформирования - цифровизация таможни.

Правительство обновляет стратегию реформирования таможни, которая будет включать в себя дальнейшую ее интеграцию с ЕС, совместный контроль на западной границе, комплексное строительство пограничной инфраструктуры, цифровизацию и борьбу с коррупцией.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания по реформе таможни, сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

По словам Шмыгаля, Украина уже реализует возможности таможенного безвиза с ЕС в режиме совместного транзита (NCTS), а также получила от Еврокомиссии высокую оценку по выполнению ее требований в таможенной сфере.

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"Дальнейшая реформа таможни предусматривает ряд практических шагов. Это установка сканеров. Это совместный контроль украинских таможенников и таможенников стран ЕС. Для этого необходимо согласовать наше законодательство с европейским. Одно из приоритетных направлений реформирования – цифровизация таможни", - сказал премьер-министр.

Он уточнил, что в этом контексте речь идет об обмене данными, создании упрощенной системы электронной очереди, в также электронной растаможки через цифровое приложение в "Дії".

Шмыгаль подчеркнул, что отдельным направлением будет модернизация пограничной инфраструктуры. Глава правительства дал задание создать рабочую группу для обновления стратегии реформирования таможни.

3 марта Шмыгаль заявил, что в Украине в течение 2023 года планируется воплотить таможенную реформу, что сделает невозможным злоупотребления и коррупционные риски.

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Уже в первых числах февраля 2022 года народные депутаты Украины анонсировали, что вскоре весь руководящий состав таможни будет уволен.

В этот же день Кабинет министров уволил исполняющего обязанности главы таможни Вячеслава Демченко и его заместителей Александра Щуцкого и Руслана Черкасского и назначил временным руководителем Сергея Звягинцева.

Этому предшествовала смена руководителей сразу пяти главы местных областных организаций и прокуратур. Тогда сообщалось, что власти Украины всерьез занялись реформой главных государственных органов.

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