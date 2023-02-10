Начались обыски в центральном аппарате Гостаможслужбы и на Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят совместные обыски по всей вертикали таможни.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Отмечается, что СБУ и ГБР во взаимодействии с Офисом генерального прокурора проводят сегодня масштабную спецоперацию.

Уже начались обыски в центральном аппарате Государственной таможенной службы и на Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

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"Также установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. Сейчас их деятельность заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию о совершении коррупционных правонарушений работниками Гостаможслужбы и деятельности ее территориальных органов обещают предоставить после завершения первоочередных следственных действий.

Напомним, 1 февраля Кабминистров уволил руководящий состав таможни – исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Вячеслава Демченко и двух его заместителей.

Масштабные обыски СБУ

1 февраля СБУ также провела масштабные обыски. Так, стало известно об обысках дома у украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Источники в правоохранительных органах сообщили УНИАН, что обыск касался расследования в отношении компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является Коломойский.

Также СБУ провела обыск у застройщика и нардепа запрещенной "ОПЗЖ" Вадима Столара. Следственные действия по адресу Столара и ряда других топ-политиков подтвердил председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия.

Кроме того, СБУ сообщила новое подозрение бывшему президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву из-за сотрудничества с российскими террористами.

Также о подозрении в служебной халатности и нанесении 1,5 млрд грн убытков госбюджету сообщено экс-министру энергетики Игорю Насалику.

А на таможне разоблачили преступлений с убытком государству на почти 400 млн грн.

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