Оружие отправлено на экспертное исследование.

В Ивано-Франковске неизвестные оставили на лавочке гранатомет.

Об этом сообщает патрульная полиция Ивано-Франковской области в Facebook.

Сообщение от очевидца о подозрительном предмете, похожем на РПГ-22, на улице Миколайчука полицейские получили во вторник, 15 сентября.

«Инспекторы, которые немедленно прибыли на вызов, оцепили территорию и осуществляли охрану места происшествия до приезда следственно-оперативной группы и взрывотехников», - рассказали в полиции.

Оружие отправлено на экспертное исследование, его происхождением будут заниматься следователи.

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Автор: Денис Прядко