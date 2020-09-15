О предмете, похожем на РПГ-22, сообщили очевидцы / фото полиция
В Ивано-Франковске неизвестные оставили на лавочке гранатомет.
Об этом сообщает патрульная полиция Ивано-Франковской области в Facebook.
Сообщение от очевидца о подозрительном предмете, похожем на РПГ-22, на улице Миколайчука полицейские получили во вторник, 15 сентября.
«Инспекторы, которые немедленно прибыли на вызов, оцепили территорию и осуществляли охрану места происшествия до приезда следственно-оперативной группы и взрывотехников», - рассказали в полиции.
Оружие отправлено на экспертное исследование, его происхождением будут заниматься следователи.
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