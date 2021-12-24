Она незаконно посещала Крым осенью 2017 года.

В Украину не пустили российскую актрису, которая незаконно посещала оккупированный Крым.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Россиянку обнаружили в пункте пропуска "Борисполь", она прилетела в Украину рейсом из Абу-Даби.

Выяснилось, что осенью 2017 года женщина посещала АР Крым для съемок в сериале "Улетный экипаж" для телеканала СТС. Тогда она воспользовалась авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".

Пограничники запретили актрисе въезд в Украину сроком на 3 года.

Читайте такжеВ Киеве банда мошенников обманывала мужчин во время свиданий (видео)По данным Украинской правды, речь идет о 31-летней Алисе Шитиковой.

Ранее сообщалось, что пограничники не пустили в Украину российскую актрису Любовь Резину.

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