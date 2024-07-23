В семейном доме воспитываются 12 детей.

Оккупанты направили беспилотник на дом семейного типа в Марганце Днепропетровской области, в результате чего трое детей получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Трое детей получили осколочные ранения в результате вражеского удара по Марганцу. Враг направил беспилотник на дом семейного типа, где жили 12 детей. Ранения получили двое 14-летних ребят и один 13-летний. Другие дети не пострадали", - отмечают в ведомстве.

До приезда "скорой" полицейские оказали раненым первую помощь.

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На месте попадания продолжают работать все необходимые службы.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что раненых подростков госпитализировали.

"Состояние средней тяжести", - уточнил он.

Чиновник добавил, что в Марганце в результате удара дроном-камикадзе РФ повреждены частные дома.

Последние вражеские обстрелы Днепропетровской области

8 июля россияне совершили очередную массированную атаку с воздуха на Днепропетровскую область, в результате чего в Днепре повреждения получили многоэтажка, предприятие, была повреждена СТО. Погиб человек, еще шесть пострадали.

В тот же день враг атаковал Кривой Рог. Погибли 10 человек, более 30 пострадали.

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