В Кривом Роге, предварительно, 10 погибших и более 30 пострадавших.

В результате очередной атаки страны-агрессора России по территории Украины в Днепре была повреждена многоэтажка, есть раненые.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. "Массированная вражеская атака с воздуха на область. В Днепре повреждения получили многоэтажка, предприятие. Изуродовано СТО. Есть раненые", - сообщил он.

Лысак добавил, что в Кривом Роге также есть разрушения на предприятии и пожар. "Предварительно, 10 погибших и более 30 пострадавших. Горит и в Криворожском районе", - заявил глава ОВА и добавил, что информация уточняется.

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Как сообщал УНИАН, ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе произошло несколько попаданий. В частности, по административному зданию промышленного предприятия.

Городской голова сообщил, что известно уже о 10 погибших и 31 раненом, которые находятся в больнице, из них 10 тяжелых. Также российские оккупанты ударили и по Киеву. Под вражеским огнем оказалась, в частности, детская больница "Охматдет". В городе есть погибшие и раненые.

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