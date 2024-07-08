В городе есть несколько попаданий.

Россия ударила ракетама по городу Кривой Рог, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

"Пи**ры провели массированную ракетную атаку по городу Кривой Рог. Несколько попаданий. В том числе - по административному зданию промышленного предприятия", - написал он в Telegram.

Вилкул сообщил, что уже известно о 10 погибших, 31 раненых, которые находятся в больнице, из них 10 тяжелых.

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По его словам, продолжается ликвидация последствий, работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.

Ракетная атака по Украине 8 июля - подробности

Как сообщал УНИАН, Россия сегодня нанесла очередной массированный удар ракетами по городам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под ударом оказались разные города - Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

Враг применил более 40 ракет различных типов. В результате обстрела были повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.

Президент Украины подчеркнул, что убийства - это то, что несет Путин.

Зеленский отметил, что задействованы все службы, чтобы спасти людей.

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