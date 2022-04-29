В Запорожской области российские захватчики похитили двух волонтеров из Великобритании, прокуратура начала следствие.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в своем Telegram-канале.
"По данным следствия, 25 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ похитили двух волонтеров из Великобритании, которые были вовлечены в организацию и обеспечение эвакуационных коридоров на территории Запорожской области. Сейчас их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
В связи с этим при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на Херсонщине российские оккупанты похитили 35 из 49 руководителей территориальных общин области.