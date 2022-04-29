Волонтеры помогали с организацией и обеспечением эвакуационных коридоров на территории Запорожской области.

В Запорожской области российские захватчики похитили двух волонтеров из Великобритании, прокуратура начала следствие.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в своем Telegram-канале.

"По данным следствия, 25 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ похитили двух волонтеров из Великобритании, которые были вовлечены в организацию и обеспечение эвакуационных коридоров на территории Запорожской области. Сейчас их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

В связи с этим при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на Херсонщине российские оккупанты похитили 35 из 49 руководителей территориальных общин области.

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