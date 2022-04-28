В Херсонской области российские оккупанты похитили 35 из 49 руководителей территориальных громад области.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Рашисты похищают и подвергают пыткам жителей временно оккупированных территорий Украины, грабят объекты культурного наследия. По информации Херсонской ОВА, из 49 руководителей территориальных общин области во время оккупации похищено 35. 17 из них отпустили, многие находятся в плену", - отметила она.

Кроме того, в Васильевке Запорожской области российские оккупанты 12 дней пытали участника АТО, о чем сообщили в Силах обороны Запорожского края. Мужчину держали в камере, били током, отрезали палец и сломали четыре ребра.

Омбудсмен также напомнила, что оккупанты захватили Мелитопольский городской краеведческий музей - коллаборанты указали россиянам место, где хранится скифское золото, которое было обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия.

Денисова отметила, что действия РФ противоречат нормам международного гуманитарного права, в частности нормам Женевской конвенции от 1949 года, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, и Гаагской конвенции от 1907 года, которая указывает на нарушение законов и обычаев войны.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", - отметила уполномоченная.

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