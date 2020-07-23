"Полтавский террорист" отпустил заложника и скрылся

Злоумышленника разыскивает полиция.

Злоумышленник Роман Скрипник отпустил начальника управления уголовного розыска полиции Полтавщины полковника полиции Виталия Шияна, которого взял в заложники, покинул автомобиль и скрылся.

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«Полиция делает все возможное для задержания злоумышленника с устранением рисков причинения вреда жизни и здоровью людей», - говорится в сообщении.

Как передает Суспільне, преступник исчез в лесу в Решетиловском районе Полтавской области. Его разыскивает полиция.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, в Полтаве злоумышленник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна.

С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле. Введена в действие специальная полицейская операция «Гром».

Полицейские озвучили основные требования мужчины. В частности, он хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон авто и взятие заложника) и убежать.

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