В МВД назвали имя и показали фото преступника, захватившего заложника в Полтаве

По данным заместителя министра внутренних дел, злоумышленника зовут Роман Скрипник.

В Министерстве внутренних дел назвали имя злоумышленника, захватившего в заложники полицейского в Полтаве.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Лицом, которое сегодня в Полтаве совершило ряд преступлений и удерживает в качестве заложника полковника полиции, является Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р.", - заявил Геращенко.

Также заместитель главы МВД отметил, что Скрипник был судим в 2007 году по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины за мелкую кражу. "Избранная мера пресечения Ленинским РО г. Полтавы - подписка о невыезде. Штраф 510 грн", - отметил Геращенко.

В 2008 году Скрипник был судим по ч. 2 ст. 185 (кража), ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК. "Избранная мера пресечения - подписка о невыезде. Ограничение свободы на 2 года", - сообщил Геращенко.

В 2014 году Скрипник был по ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 309 (производство или хранение наркотиков). "Избранная мера пресечения - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года", - отметил Геращенко.

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Также заместитель министра внутренних дел сообщил, что машину, в которой находятся подозреваемый и заложник, полковник полиции Виталий Шиян, сопровождают полиция и спецподразделения.

По его словам, стратегия действий полиции заключается в переговорах "ради сохранения жизни как преступника, так и окружающих".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, в Полтаве злоумышленник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он уехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.

Введена в действие полицейская специальная операция "Гром".

По данным источника в правоохранительных органах, злоумышленнику 32 года.

Полицейские озвучили основные требования мужчины. В частности, он хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (похищение автомобиля и взятие заложника) и скрыться.

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