В Нацгвардии рассказали об 11 случаях самоубийств среди срочников за последние 4 года.

После историй о "дедовщине" в части 3021 Нацгвардии в Днепре, где на прошлой неделе Артемий Рябчук расстрелял людей, родные рассказывают о подозрительных смертях своих детей в разных воинских частях.

Родители срочников рассказали об убийствах, которые следствие называет самоубийствами. А в Нацгвардии уверяют, что родители просто не принимают смерти своих детей, говорится в сюжете ТСН.

Одна из историй - 24-летнего нацгвардейца Игоря Гагина, служившего в Павлограде. Он умер в 2018 году, версия следствия - самоубийство. А вот мать военного рассказывает о том, что на носу сына были видны следы от сапога, а на лбу - след от приклада автомата. Лариса Гагина говорит, что перед гибелью у Игоря был конфликт с офицером, он якобы и приходил к сыну перед смертельным выстрелом. Более того, им военный капеллан запретил открывать гроб, но они все равно это сделали.

В Нацгвардии рассказали о 11 случаях самоубийств среди срочников за последние 4 года. После бойни в Днепре на "Южмаше" родители шестерых из них обратились к журналистам, ведь уверены, что их детей убили.

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Руководитель службы психологического обеспечения Главного управления Нацгвардии Вячеслав Олейник говорит, что срочники действительно покончили с собой - то ли из-за финансовых трудностей, то ли из-за проблем в семье. У родителей - другие аргументы: они уверяют, что таких проблем не было.

В четверг, 3 февраля, проходит митинг родителей погибших срочников в Киеве под ОП. Родные умерших требуют непредвзятого следствия. На акции под названием "Митинг справедливости" протестуют против насилия в украинской армии и Нацгвардии.

В акции принимают участие люди, чьи близкие пострадали от "дедовщины". В частности, это семьи, родные которых погибли в воинской части 3021, где служил Артемий Рябчук.

Расстрел солдат на "Южмаше" в Днепре - что известно

Утром 27 января в Днепре, на территории "Южмаша", 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял пятерых человек и пятерых ранил. Он скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.

Сейчас срочнику сообщили о подозрении по статьям об умышленном убийстве, дезертирстве, похищении оружия и боеприпасов. Рябчук находится в СИЗО без права внесения залога.

Следствие рассматривает несколько версий бойни, в частности, неуставные отношения.

Также начато уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.

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