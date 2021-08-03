Ребенок случайно задел и перевернул ведро с кипятком и получил ожоги.

В Черниговской области полиция расследует уголовное производство по факту смерти двухлетней девочки в результате термического ожога кипятком.

По информации сектора коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, 2 августа поступило сообщение от медиков о том, что в больнице умер малолетний ребенок из одного из сел Бахмацкой городской громады.

"Полицейские установили, что ребенок случайно задел и перевернул ведро с кипятком и получил ожоги еще 19 июля. Однако длительное время родители девочки не обращались за помощью к врачам", - сообщили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователь открыл производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Читайте такжеПогиб 3-летний ребенок и взрослые: в Хмельницкой области произошла жуткая авария (фото, видео)По информации местных СМИ, семья умершей девочки была из села Григорьевка Бахмацкой громады. Она не состояла на учете соцслужб.

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Автор: Ирина Синельник