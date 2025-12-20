Настоящий "демографический взрыв" зафиксировали возле украинской полярной станции "Академик Вернадский".

На острове Галиндез, возле украинской полярной станции "Академик Вернадский" родилось 1200 пингвинов, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

По информации ученых в Facebook, сейчас у субантарктических пингвинов возле "Вернадского" интересный период жизни. В частности, в некоторых семьях пингвинов активно подрастают малыши, есть пары, в которых дети только родились

В целом, по словам биолога 30-й экспедиции Зои Швыдкой, сейчас на Галиндезе малыши есть в 730 гнездах. Птенцов почти 1200, ведь субантарктические пингвины в основном имеют по 2 яйца. Часть пингвинов еще высиживает яйца, а некоторые - даже до сих пор их несут

По словам ученых, это может быть связано либо с поздним прибытием птиц на остров, либо с тем, что их гнезда расположены в местах, которые позже освобождаются от снега, или же пары потеряли первую кладку и сделали новую попытку.

Напомним, 3 декабря украинские полярники сообщили, что на острове Галиндез, где расположена украинская полярная станция "Академик Вернадский", родился первый пингвин сезона, а впоследствии появился еще один.

Это достаточно раннее вылупление первенца субантарктических пингвинов на Галиндезе - в течение прошлых лет украинские биологи фиксировали это событие в середине декабря.

Вообще в этом году пингвины рано начали приходить на остров и обустраивать гнезда - первые спаривания исследователи заметили еще в сентябре. Всего на Галиндезе сейчас живут рекордные 7 тысяч субантарктических пингвинов.

