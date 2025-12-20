Президент считает нужным сохранить приверженность США.

Украина и Европа должны бороться за то, чтобы США остались нашим союзником и партнером в контексте мирных переговоров с РФ. Все альтернативы - под вопросом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов.

Борьба за США

В частности у президента спросили, что будет делать Украина, если США не смогут убедить Россию прекратить войну.

"И я считаю, что мы не должны искать альтернативу Соединенным Штатам. Потому что альтернативы все под вопросом, смогут ли они это сделать. Если честно, я считаю, что это должно быть дипломатической победой Соединенных Штатов, а не поражением. И поэтому надо остановить Путина", - сказал Зеленский.

Говоря о том, кто еще мог бы помочь в прекращении войны, украинский лидер предположил, что, наверное, это представители Ближнего Востока, но, по мнению президента, США все равно имеют больше шансов.

"Кто еще? Европа, "Коалиция желающих". Это Европа плюс наши друзья из Канады и из Японии. Но они все равно в том или ином качестве за столом переговоров. И еще, наверное, Китай бы мог, но мы точно не видим никакого желания от Китая закончить эту войну", - отметил глава государства.

Зеленский также прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который предупредил о возможном возобновлении диалога Европы с РФ, если усилия Трампа провалятся.

"Эммануэль поднимал вопрос относительно того, а что мы будем делать, если не удастся США остановить Россию. Я ему сказал, и еще раз это повторяю откровенно, надо бороться за Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что это сильный союз и надо бороться за него. Если не получится, то безусловно все будут думать о других вариантах и другом формате. Но надо еще побороться", - сказал президент.

Ход переговоров

Кроме того, на вопрос, как он оценивает прогресс в диалоге с США по мирному плану, учитывая противоречивые заявления России, Зеленский отметил, что уже та интенсивность встреч между Украиной и США, которая есть, демонстрирует, "что мы рассчитываем на окончание войны".

В то же время украинский лидер не видит со стороны России демонстрации желания и готовности закончить войну. "Хотя наши коллеги из Соединенных Штатов Америки говорят, что Россия хочет окончания войны. Знаете, как бывает: хочет, но не может. Поэтому мы пока что не видим. Но, я думаю, благодаря настойчивости наших американских партнеров, дай Бог, удастся остановить российскую войну", - сказал Зеленский.

Мирные переговоры: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что прогресс по прекращению российско-украинской войны достигнут, но предстоит выполнить еще много работы.

Рубио отметил, что мира можно добиться путем переговоров, только если обе стороны что-то получат от этого, а также если они пойдут на уступки. По его словам, Штаты пытаются выяснить, что могут дать Украина и Россия, а также то, что они ожидают получить взамен.

