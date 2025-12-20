Еще один человек получил ранения.

Российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Изюм в Харьковской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По уточненной информации, также пострадала 60-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс. Предварительно, враг атаковал Изюм - 4 КАБами", - отметил чиновник.

В то же время в ГСЧС Украины добавили, что во время ударов управляемыми авиабомбами враг попал по территории частного дома, который подвергся значительным разрушениям. Также были повреждены рядом расположенные частные дома и многоэтажки.

"Во время проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов спасатели деблокировали тела двух погибших - мужчины и женщины. Еще один человек получил ранения. Также спасателям удалось спасти домашнюю собаку", - отметили в сообщении.

В свою очередь в полиции Харьковской области сообщили, что в результате обстрела погиб мужчина 47 лет и его 42-летняя жена, которая является работником полиции.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что РФ нанесла новые удары по портам в Одесской области, в результате чего есть попадания в резервуары.

"Ночью враг нанес баллистический удар по порту в Одессе. Сейчас количество погибших, к сожалению, возросло до восьми, около 30 человек получили ранения. Обстрелы не прекращаются. После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Южный - есть попадания в резервуары. На местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы, задействованы все необходимые аварийные бригады", - подчеркнул он.

Также сообщалось, что РФ массированно атаковала дронами Черкассы, в результате чего часть города была обесточена, а также пострадали шесть человек. Кроме того, из-за падения беспилотников на нескольких локациях были повреждены жилые объекты - по меньшей мере полтора десятка частных домов.

