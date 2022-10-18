Эту сумму он предлагал за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.

Во вторник, 18 октября, Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине.

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Как выяснило следствие, в октябре 2022 года экс-нардеп (в прошлом — топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") предложил мэру Днепра Борису Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.

"Средства обещал предоставлять частями в течение действия проекта - до 2027 года. "Лояльность" мэра екснардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития", - говорится в сообщении.

Бывшего народного избранника задержали. Решается вопрос об уведомлении о подозрении. Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Отмечается, что НАБУ начало расследование по заявлению городского главы Днепра.

"Екс-нардеп также является обвиняемым по другому делу, расследуемому НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело сейчас слушается в суде", - говорится в сообщении.

Имени нардепа, который предлагал взятку, в НАБУ не называют. Однако, как сообщает журналист Олег Новиков, вероятно, речь идет о Максиме Микитасе.

Дело против Микитася: детали

29 декабря в Нацполиции заявили, что Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

По данным следствия, 8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла услуги подозреваемому. За несколько часов полицейские задержали исполнителей, а затем установили и непосредственного заказчика преступления.

Исполнители обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов. Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь – заказчику. На следующий день задержали и двух соорганизаторов.

31 декабря прошлого года суд избрал для Микитася содержание под стражей без определения размера залога до 27 февраля. Его арестовали прямо в зале суда.

В марте прошлого года Шевченковский райсуд Киева освободил бывшего народного депутата, экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася из-под стражи и отправил его под ночной домашний арест.

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