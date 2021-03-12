Микитася обязали носить электронный браслет.

Шевченковский райсуд Киева освободил бывшего народного депутата, экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася из-под стражи и отправил его под ночной домашний арест.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил его адвокат Евгений Грушовец.

По словам адвоката, соответствующее решение суд принял, удовлетворив ходатайство защитников об изменении меры пресечения.

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"Не было оснований в его дальнейшем содержании", - сказал он.

Грушовец уточнил, что суд изменил Микитасю меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета.

Адвокат экс-депутата также отметил, что защита и сам Микитась считают дело сфабрикованным.

На своей странице в Facebook адвокат опубликовал фото с Микитасем.

"Пятничное) Весна пришла", - коротко написал он.

Дело против Микитася: детали

29 декабря в Нацполиции заявили, что Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

По данным следствия, 8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла услуги подозреваемому. За несколько часов полицейские задержали исполнителей, а затем установили и непосредственного заказчика преступления.

Исполнители обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов. Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь – заказчику. На следующий день задержали и двух соорганизаторов.

31 декабря прошлого года суд избрал для Микитася содержание под стражей без определения размера залога до 27 февраля. Его арестовали прямо в зале суда.

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Автор: Антонина Доломанжи