Шевченковский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека и вымогательстве застройщику Максиму Микитасю.
Читайте такжеНовое подозрение Микитасю не связано с расследованием его коррупционных преступлений - НацполицияОб этом пишет Украинская правда.
Суд избрал для Микитася содержание под стражей без определения размера залога до 27 февраля.
Застройщика арестовали в зале суда. Он может с 4 января в течение 5 дней подать апелляцию.
Обвинение просило взять бывшего народного депутата, экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася под стражу без права на залог.
Новое дело Микитася
- 29 декабря в Нацполиции заявили, что Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.
- По данным следствия, 8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла услуги подозреваемому. За несколько часов полицейские задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления.
- Исполнители обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов. Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь – заказчику. На следующий день задержали и двух соорганизаторов.
- 30 декабря Шевченковский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Микитасю меры пресечения по этому делу.
- 31 декабря суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения, однако Микитась не явился на судебное заседание, поэтому прокуроры заявили ходатайство о применение к подозреваемому принудительного привода.
- Следственная судья Анна Абасова приняла решение о приводе Микитася на судебное заседание на 13:00.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram