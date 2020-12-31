Шевченковский районный суд арестовал Микитася

Суд избрал для Микитася содержание под стражей без определения размера залога до 27 февраля.

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека и вымогательстве застройщику Максиму Микитасю. Читайте такжеНовое подозрение Микитасю не связано с расследованием его коррупционных преступлений - НацполицияОб этом пишет Украинская правда. Суд избрал для Микитася содержание под стражей без определения размера залога до 27 февраля. Застройщика арестовали в зале суда. Он может с 4 января в течение 5 дней подать апелляцию. Обвинение просило взять бывшего народного депутата, экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася под стражу без права на залог. Новое дело Микитася 29 декабря в Нацполиции заявили, что Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

По данным следствия, 8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла услуги подозреваемому. За несколько часов полицейские задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления.

Исполнители обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов. Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь – заказчику. На следующий день задержали и двух соорганизаторов.

30 декабря Шевченковский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Микитасю меры пресечения по этому делу.

31 декабря суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения, однако Микитась не явился на судебное заседание, поэтому прокуроры заявили ходатайство о применение к подозреваемому принудительного привода.

Следственная судья Анна Абасова приняла решение о приводе Микитася на судебное заседание на 13:00. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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