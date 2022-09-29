В результате ракетного обстрела Днепра погибли двое детей, их мама и бабушка - семья воина ВСУ. Пес чудом уцелел, но получил травмы.

Российские оккупанты обстреляли частный сектор Днепра. Вследствие ракетного удара по частному дому в ночь на 29 сентября погибли четыре человека: двое детей, их мама и бабушка. Чудом уцелел лишь пес, по имени Крым.

Как рассказал городской голова Днепра Борис Филатов в Telegram, он сидел на развалинах и ждал хозяев.

Как отмечается, семья жила на проспекте Поля в Днепре. Однако с начала войны женщина решила перевезти своих детей в частный сектор Днепра, к бабушке. Именно туда в ночь на 29 сентября прилетела российская ракета.

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"Воронка, которую вы все видели на фотографиях примерно 8 на 10 метров. Люди буквально испарились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочь Василиса, 12 лет, и мальчик Иван, 8 лет. И маленький песик Джек. Нет. Я буду откровенен до конца. Некоторые не просто испарился. Их нашли у соседей на крышах. На соседних улицах", - написал Филатов.

Дом полностью уничтожен. Мэр Днепра отмечает, что после трагедии выжил только собака Крым, который выл на руинах. Также на место трагедии приехал муж Натальи и отец детей, который сейчас служит в ВСУ.

"Когда приехали спасатели, на развалинах сидел старый пес Крым. И выл... а по итогу приехал отец. Он служит в ВСУ. Под Лиманом. Можно я дальше не буду продолжать?" – сообщил Филатов.

Пса забрали работники коммунального предприятия "Зооконтроль". Из-за обстрела он получил контузию.

"Собаку забрали, он под наблюдением у врачей. Контузия, сердечная недостаточность. Ему очень страшно", – рассказали в "Зооконтроле".

Добавим, что отец семьи – военнослужащий ВСУ. Он служит под Лиманом Донецкой области.

Удары по Днепру 29 сентября

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 29 сентября, глава Днепропетровской областной военной администрации Резниченко сообщил, что ночного ракетного обстрела российскими оккупантами Днепра погибли три человека, среди них - ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка.

По его информации, спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Есть вероятность, что там еще могут быть дети.

Он добавил, что в результате обстрела в городе повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Повреждения получили рынок, автобусы, машины и линии электропередач.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что речь идет о двух погибших и двух пострадавших, из которых один ребенок. Пропавшими считались два ребенка - семи и девяти лет, которые могут находиться под завалами.

Впоследствии Резниченко сообщил, что спасатели нашли фрагменты тела еще одного ребенка.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты ударили по Днепру ракетами Х-22. По данным воздушных сил ВСУ, боевая часть одной ракеты весит 900 килограммов.

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