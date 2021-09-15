Местный житель открыл огонь из пистолета "Форт", сообщили в полиции.

В Киеве на Позняках правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу. По словам очевидцев и свидетелей происшествия, злоумышленник открыл огонь из-за замечания.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, на спецлинию 102 поступила информация о стрельбе на улице Здолбуновский – неизвестный в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько хаотичных выстрелов.

В сообщении сказано, что на вызов прибыли наряды патрульных, следственно-оперативная группа и оперативники Дарницкого управления полиции.

"На месте происшествия полицейские задержали правонарушителя и изъяли у него пистолет "Форт" с патронами. Задержанный – 51-летний киевлянин, мотивы своего поступка не объяснил", – отмечают в полиции.

Читайте такжеПьяный неадекват остановил движение поездов в киевском метро: появилось видео инцидентаОчевидцы и свидетели происшествия рассказали, что причиной стрельбы стала реакция мужчины на замечания граждан о запрете употребления спиртных напитков в общественном месте.

В полиции отмечают, что следователи Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры объявили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В полиции отмечают, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее подобный инцидент произошел в Киевской области – в конце августа в городе Васильков мужчины не поделили место в цирке и устроили стрельбу.

Один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять в оппонента. Другой мужчина, в свою очередь, взял из машины травматический пистолет, открыл огонь и ранил оппонента в бедро.

Автор: Надя Пришляк