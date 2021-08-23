Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос относительно сообщения обоим фигурантам о подозрении.

В городе Васильков (Киевская область) мужчины не поделили место в цирке и устроили стрельбу.

Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

Ссора между мужчинами произошла в воскресенье, 22 августа, около 19:30 из-за недостатка посадочных мест во время представления передвижного цирка.

"В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос относительно сообщения обоим фигурантам о подозрении.

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Автор: Денис Прядко