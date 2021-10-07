Документ предусматривает создание законодательного механизма для противодействия антисемитизму и предотвращения его проявлений.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Как сообщается на сайте президента, закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" Верховная Рада приняла 22 сентября.

"Имплементация этого закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе", - говорится в сообщении.

Этот документ предусматривает создание законодательного механизма для противодействия антисемитизму и предотвращения его проявлений для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации.

Читайте такжеЗеленский, президенты Германии и Израиля приняли участие в мероприятиях к 80-летию трагедии в Бабьем Яру (фото, видео)В законе также указано определение термина "антисемитизм", содержится перечень его проявлений и норма о запрет антисемитизма и его проявлений.

За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная или уголовная ответственности. Речь идет, в частности, о праве на возмещение материального и морального вреда, причиненного лицу вследствие антисемитизма и его проявлений.

Документ вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Ранее объединенная еврейская община Украины опубликовала обращение к депутатам Верховной Рады Украины относительно законопроекта "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине" из-за возможного "внесения деструктивных правок".

3 июня парламент принял законопроект в первом чтении, а 22 сентября - окончательно.

Объединенная еврейская община Украины напоминает, если Вы столкнулись с проявлением антисемитизма, сообщите на Еврейскую горячую линию по короткому номеру 910 (бесплатно с мобильного).

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Автор: Антонина Доломанжи