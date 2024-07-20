Мужчине инкриминируют нападение на предпринимательницу.

Стали известны подробности вчерашнего скандала в городе Белгород-Днестровский - причины следственных действий, которые проводились у мэра города Виталия Граждана. Как выяснилось, его подозревают в "отжиме" базы отдыха.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, мэру инкриминируют ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 Уголовного Кодекса Украины - организацию нападения на человека и вымогательство передачи права на имущество с угрозой насилия, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

"Речь идет об "отжиме" базы отдыха на побережье Черного моря. Сейчас руководство областной прокуратуры уже сообщили председателю горсовета уже сообщено о подозрении", - рассказали в пресс-службе.

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По данным следствия, городской голова, совместно с подконтрольными ему лицами, организовал нападение на совладелицу базы отдыха в известном курортном поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района.

"То есть, он организовал нападение на предпринимательницу, чтобы та переписала на подконтрольное лицо часть своей доли на эту базу", - сказал представитель прокуратуры.

По его словам, во время нападения злоумышленники под угрозой применения насилия в отношении женщины и ее близких родственников требовали передать им 50 % корпоративных прав на объект. По данным прокуратуры, правоохранители пресекли преступление. Сейчас устанавливается полный круг его участников. Решается вопрос об избрании Граждану меры пресечения в виде содержания под стражей.

В пресс-службе добавили, что мероприятия по разоблачению преступления осуществлялись прокурорами совместно с полицией и СБУ.

По данным СБУ, сейчас нейтрализована банда, которую и возглавил мэр портового города. По данным следствия, фигуранты силой заставили владелицу рекреационного объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него.

После этого они назначили на базу отдыха "своего" директора, который начал искать покупателей на данный комплекс. Когда покупатели нашлись, участники группировки собирались "отжать" у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав.

По материалам дела, для реализации сделки мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов. Именно они должны были переоформить "отжатую" турбазу на потенциальных покупателей.

Правоохранители задержали главу преступной группировки - мэра - с поличным, когда тот получал 30 тыс. долларов США задатка от покупателей турбазы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Напомним, вчера, 20 июля, стало известно, что к Виталию Граждану - мэру города Белгород-Днестровский Одесской области - правоохранители пришли с обыском. Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, проводились следственные действия. Также говорилось, что Граждан задержан и появилось его фото - он стоит лицом к стене, рядом с ним - правоохранитель.

Мэр Белгород-Днестровского уже неоднократно попадал в различные скандалы. Например, в 2022 году он подрался с председателем Белгород-Днестровского районного совета Григорием Мельниченко (уже не занимает должность) - зятем бывшего главы Одесской областной администрации Сергея Гриневецкого. Инцидент произошел во время заседания райсовета. Граждан сначала нагрубил оппоненту, после чего назвал его "наркоманом".

Оскорбленный Мельниченко набросился на мэра с кулаками. Все присутствующие на заседании бросились разнимать чиновников. Правда, эмоции не улеглись, и представители местной власти продолжили конфликт словесно. Мельниченко заявил, что Граждан "нетрадиционной сексуальной ориентации", а тот в ответ продолжил говорить о наркотической зависимости главы райсовета.

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