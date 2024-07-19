В соцсетях сообщают, что правоохранители задержали руководителя города.

Правоохранители проводят следственные действия в мэрии Белгород-Днестровского. Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время продолжаются следственные действия. Подробности будут позже", - говорится в сообщении.

Некоторые СМИ и Телеграмм-каналы распространили информацию о задержании мэра города Виталия Граждана.

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Также появилось фото, на котором Граждан стоит лицом к стене, рядом с ним - правоохранитель.

Что известно о мэре Белгород-Днестровского Виталии Граждане

Мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан неоднократно попадал в различные скандалы. В частности, в 2022 году он подрался с председателем Белгород-Днестровского районного совета Григорием Мельниченко. Инцидент произошел во время заседания райсовета. Граждан сначала нагрубил оппоненту, после чего назвал его "наркоманом". Оскорбленный Мальниченко набросился на мэра с кулаками. Все присутствующие на заседании бросились разнимать чиновников. Правда, эмоции не улеглись, и представители местной власти продолжили конфликт словесно. Мельниченко заявил, что Граждан "нетрадиционной сексуальной ориентации", а тот в ответ продолжил говорить о наркотической зависимости главы райсовета.

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