Массовый расстрел людей в Житомирской области: все подробности трагедии

По предварительной информации МВД, причиной внезапного поступка стал конфликт между мужчинами после застолья.

Ночью 22 мая 58-летний мужчина взял в руки охотничье ружье и открыл огонь по 8 мужчинах, которые отдыхали на берегу его пруда в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области. В результате трагедии погибли 7 человек, одному мужчине удалось убежать во время происшествия через лес и вызвать полицию.

По предварительной информации МВД, причиной внезапного поступка стал конфликт между мужчинами после застолья. В ходе спора арендатор пруда расстрелял первых двух отдыхающих, потом открыл огонь по остальным мужчинам, которые на тот момент спали.

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Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил утром, что подозреваемого задержали и отправили к специалистам на психологическую экспертизу, и добавил, что надеется на суровый срок заключения виновника происшествия. В связи с открытым производством по факту массового убийства нападавшему может грозить минимум 15 лет лишения свободы.

Уже известно, что среди жертв – трое военных Нацгвардии, которые приехали на отдых в Новоселицу после возвращения из зоны ООС. Кроме того, СМИ утверждают со ссылкой на собственные источники, что в трагедии погибли военный волонтер и работник Киевского Национального авиационного университета. А самого владельца водоема в 2015 году уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия. Факт гибели этих лиц подтвердили в областной прокуратуре.

Между тем, в полиции опровергли слова брата стрелка, что причиной трагедии якобы стало вымогательство военными взятки у владельца водоема. По словам пресс-секретаря ГУНП в Житомирской области, расстрел и история с задержанием начальника местной полиции, который требовал от 58-летнего мужчины ежемесячные «взносы» за невмешательство в разведение рыбы, никак не связаны.

Офис генпрокурора взял на контроль расследование дела.

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